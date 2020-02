Politica Air Italy: La Zedda chiede lo stop ai licenziamenti

“Chiederemo ai liquidatori di Air Italy uno stop per le lettere di licenziamento destinate ai lavoratori”. Lo ha affermato l’assessore del Lavoro e vice presidente della Regione, Alessandra Zedda, a seguito della decisione della compagnia aerea di attuare il licenziamento collettivo di tutti i 1450 dipendenti di Olbia e Malpensa. “L’impegno della Regione è quello di sollecitare urgentemente un Tavolo nazionale con il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico per trovare una soluzione immediata per i lavoratori che da mesi hanno lanciato un messaggio di allarme sullo stato di crisi da parte dell’azienda. Assicurerò – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – costante attenzione e monitoraggio sulla vicenda per la salvaguardia e la tutela dell’occupazione”