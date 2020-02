Una legge per l'ospitalità sarda - Presentata da Fratelli d'Italia

Il commento di Cristiano Rigon, fondatore di Gnammo.com "E’ positivo che una regione si attivi per normare un settore oggi privo di regolamentazione. Credo che, come già fatto in precedenza a livello nazionale, al fine di produrre una normativa utile e volta allo sviluppo dell’attività e non al suo ridimensionamento, la legge sia una strada da percorrere con binari certi, ma non ostacoli.”

L’ospitalità in casa, l’offerta di un ristoro per il viaggiatore, la condivisione di un pasto con un ospite sono prassi che appartengono alle origini più nobili del nostro essere Sardi. Dall’altra parte c’è internet e la globalità dei social network che oggi offrono grandissime opportunità e noi siamo convinti che il giusto connubio tra queste due realtà possano aprire un nuova stagione per la Sardegna ed in modo particolare per la Sardegna dell’interno, quella dei piccoli e piccolissimi comuni dove oggi il terreno delle attività ricettive è desertico ma dove invece le potenzialità di attrazione di mercati turistici di qualità sono altissime, perché proprio nei piccoli e piccolissimi comuni si nascondono e si conservano le identità più vere della Sardegna” afferma Francesco Mura, capogruppo di FDI in consiglio regionale e primo firmatario della Legge.