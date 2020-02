Cinquestelle Alghero segnala la mancata crescita dell'area marina

Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.” L’area marina di Capo Caccia è pertanto un patrimonio del territorio di rilevante importanza, strategico, - concludono - che deve essere controllato e gestito con particolare cura."

L’area marina di Capo Caccia - Isola Piana è una delle 27 aree marine protette italiane e, addirittura, una delle 32 Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea esistenti in tutto il bacino del Mediterraneo". Lo sostengono i consiglieri comunali di 5Stelle Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu che aggiungono: "Vista probabilmente come un’entità aliena dagli algheresi, dopo un sussulto iniziale con la sua istituzione e le attività svolte negli anni seguenti, l’area marina non è decollata verso le legittime ambizioni e le prerogative della sua istituzione. Come gruppo consiliare del Movimento 5 stelle abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere maggiore pubblicità sulle regole oggi vigenti, con l’obiettivo di avviare una discussione in seno alla massima assise cittadina per arrivare a dare le linee di indirizzo per la redazione del regolamento di gestione che ancora manca dopo ben diciassette anni dalla sua istituzione.