L'attenzione della Lega per la continuità

Lo dichiarano in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega e componente commissione Trasporti al Parlamento Europeo, ed Edoardo Rixi, deputato della Lega e responsabile nazionale Trasporti e Infrastrutture per la Lega.

“Massimo impegno in Europa per garantire la continuità territoriale della Sardegna. In occasione di una serie di incontri con le istituzioni Ue, abbiamo proseguito un’interlocuzione su tematiche di fondamentale importanza per il nostro Paese, quali trasporti, infrastrutture, tassazione dei porti. Sul caso della continuità territoriale, ci siamo attivati fin da subito come interlocutori di entrambe le parti, Regione Sardegna e Commissione Europea, al fine di trovare in tempi brevi una soluzione ottimale che riesca a soddisfare gli interessi dei cittadini sardi”.