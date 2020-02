Fondi Europei in commissione Bilancio

Per l’assessore al Lavoro, l’on. Alessandra Zedda, “è necessario ora più che mai pianificare azioni concrete perché ai cittadini sardi non importa come si chiamano i bandi e come si chiamano le misure. Ai cittadini sardi, soprattutto a quelli che cercano occupazione, interessa sapere se siamo in grado di dare risposte concrete ai loro bisogni. Inutile predisporre progetti perfetti, pieni di belle parole, se poi il loro risultato è zero. Noi ci proponiamo di effettuare un radicale cambio di rotta rispetto al passato in occasione della nuova programmazione 2021 – 2027”. Anche gli uffici dell’assessore all’Agricoltura hanno esposto gli esiti della loro programmazione europea. Al termine, dopo che gli esponenti della Giunta hanno avuto modo di rispondere alle domande dei commissari, il presidente De Giorgi ha aggiornato la seduta.