Alghero e il Parco di Porto Conte: Adriano Grossi designato da Fratelli d'Italia

Il nome di Adriano Grossi viene proposto dal Consigliere comunale Christian Mulas d’intesa con l’assessore Marco Di Gangi e con i vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni sia per la sua militanza sia per il profilo e l’esperienza personale. 68 anni, geometra, imprenditore, ha svolto il ruolo di consigliere comunale e dal 2002 al 2006 è stato commissario straordinario dell’Ente provinciale per il turismo.









Christian Mulas e Marco Di Gangi sono certi che il contributo di Fratelli d’Italia al futuro del Parco di Porto Conte sarà fondamentale, non solo per il ruolo che sarà chiamato a svolgere Adriano Grossi, ma anche per quello dell’assessore regionale della difesa dell’ambiente Gianni Lampis espressione del partito nella Giunta regionale e dello stesso Christian Mulas presidente della Commissione Consiliare competente in materia di ambiente. Un Parco Regionale che, insieme all’Area Marina Protetta - conclude Fratelli d'Italia Alghero - deve affermarsi come uno dei principali driver dello sviluppo turistico sostenibile del nostro territorio ".

Fratelli d’Italia propone al sindaco e alla maggioranza il nome di Adriano Grossi quale componente del consiglio direttivo del Parco Regionale di Porto Conte. Lo sostiene una nota del partito che aggiunge : "L’assemblea del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, che coincide con il Consiglio Comunale, lunedì 3 dicembre sarà chiamata ad eleggere i 3 componenti del consiglio direttivo dell’Azienda speciale che gestisce il Parco di Porto Conte.