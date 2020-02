4 corsie: Sardenya i Llibertat propone un cambio di tracciato

«Da sempre abbiamo ritenuto fondamentale il problema della mobilità interna ed esterna alla nostra città nonché irrinunciabile il completamento della 4 corsie». Lo dicono in una nota Carlo Sechi, Luigi Addis, Sergio Floris e Salvatore Scala del coordinamento di Sardenya i Llibertat. «Al contempo - proseguono - abbiamo sollevato sostanziali perplessità sulle scelte del tracciato, su alcune opere ad alto impatto agricolo, economico, ambientale e archeologico, e perciò anche particolarmente onerose. In sintesi, pur consapevoli dei notevoli ritardi accumulati, ci chiediamo se sia ancora possibile apportare miglioramenti significativi al tracciato di progetto per portare a buon fine questa importante opera. Rielaborando e integrando un nostro precedente intervento del settembre 2015, abbiamo ritenuto di dare comunque un contributo al dibattito in corso articolandolo nei punti seguenti:





cambio di tracciato con previsione di collegamento della S.S. 291 della Nurra alla vicina S.S. 127bis (attuale strada che da Rudas conduce ad Alghero), apportando una riduzione di sezione dell’isola spartitraffico, affiancando i terreni di proprietà regionale di Surigheddu per raggiungere la piana di Calvia, alle porte della città, riducendo in tal modo le opere a più elevato impatto ambientale, conseguentemente risparmiando ingenti risorse finanziarie, danni all’ambiente e al patrimonio agricolo;

cambio di tracciato anche per la bretella di collegamento con l’aeroporto, la quale innestandosi dalla Quattro corsie, all’altezza dell’uscita per Olmedo, potrebbe ricalcare il percorso dell’attuale S.S. 291 Sassari-Santa Maria La Palma, con prosecuzione sulla SP 42 Strada dei Due mari, direzione aeroporto e viceversa;

le risorse risparmiate potrebbero essere reimpiegate per un miglioramento generale della viabilità locale, in particolare della Strada dei Due mari che assicura il collegamento tra Alghero e Portotorres. Tale strada, insidiosa e pericolosa, sottoposta ad un intenso traffico commerciale e turistico, percorsa da mezzi pesanti ed agricoli, comunque necessita di interventi urgenti volti a migliorarne sia la sicurezza che l’efficienza;

nonostante il notevole ritardo con cui comunque si arriverà alla conclusione della Quattro corsie Alghero-Sassari, si dovrebbe perseguire con determinazione una soluzione più moderna e in linea con i tempi – soluzione adottata ormai in molte città d’Europa – cioè la prosecuzione della linea metropolitana di superficie per collegare Sorso e Sassari sia all’aeroporto che al Centro di Alghero, opera per la quale sono disponibili in buona parte risorse finanziarie della Rete metropolitana del Nord Sardegna;

ultimo punto, ma non per importanza, quello che riguarda la realizzazione della tanto attesa circonvallazione urbana, che restituirebbe la vivibilità perduta alla nostra città. In tal modo si porterebbe a completamento una rete integrata della mobilità dell’intero territorio.