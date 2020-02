Il Partito Democratico sardo critico: "Uscita dal carbone ma senza soluzioni"

La metanizzazione dell'isola viene sollecitata da più parti come necessaria per arrivare a un sistema economico produttivo in grado di competere con gli altri centri d'Italia e d'Europa. Ancora una volta si scivola sul populismo minimo che non giustifica tecnicamente e scientificamente certe posizioni. La scelta della costruzione della dorsale, così come la metanizzazione dell'isola passa per un lungo percorso di studio e concertazione e valutazione tecnico scientifica. Dire oggi che non si fa più nulla è, quantomeno, azzardato. E, come spiegano i tecnici e gli esperti, non potrà essere il collegamento con la Sicilia (da costruire chissà quando e con quali soldi) a fornire l'energia termica di cui hanno bisogno le nostre aziende ma anche le nostre case. Chi assume posizioni di governo deve lavorare per trovare - conclude Cani - soluzioni ai problemi e non crearne altri. Più che si proclami la Sardegna ha bisogno di atti concreti e interventi immediati ".