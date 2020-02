Ammodernamento tecnologico: pubblicate le graduatorie dei Comuni

Sono trentadue le domande ammesse al contributo per un importo superiore ai 500mila euro finanziato nell’ambito dei Por Fesr Sardegna 2014-2020. “Stiamo rispondendo alle necessità espresse dal territorio. Imprese e pubblica amministrazione hanno bisogno di semplificazione e sistemi moderni in grado di dialogare fra loro. Investendo nelle nuove tecnologie realizziamo questo obiettivo dando sostegno alle attività dell’Isola”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.

Enbti locali che, singolarmente o in forma aggregata, hanno partecipato al bando regionale per l’accesso ai finanziamenti dedicati all’ammodernamento tecnologico e potenziamento dei Suape, gli Sportelli unici per le attività produttive. “Una grande opportunità – precisa l’assessore dell’Industria, Anita Pili –. Le risorse permetteranno l’integrazione e l’interoperabilità dei software utilizzati dai Comuni che operano sulla piattaforma Suape, con il sistema regionale. Consentendo così una maggiore efficienza del servizio”.