Il consigliere regionale Giorgio Oppi, accusato ieri dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Desiré Manca di un, respinge l’accusa. "Si è trattato di una discussione di carattere politico - scrive Oppi - sicuramente animata e non certo di natura personale, come invece sostiene la collega alla quale ho evidenziato che, costantemente, disattende le norme del regolamento consiliare. Non posso non evidenziare che Desirè Manca mente sapendo di mentire".