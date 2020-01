Alghero: un caffè con il presidente del consiglio

"Debbo ammettere - dice il presidente del consiglio comunale - che per quanto impegnativo il ruolo di guida della assemblea è molto gratificante, sul piano umano e professionale . Sto vivendo una esperienza molto interessante, decisamente diversa dall'abituale confronto politico",





Questo ruolo super parte quindi le piace.

" Debbo dire di si , metto particolare impegno per svolgerlo in modo corretto e funzionale alla carica. Spesso vengo rimproverato per un eccesso di " democrazia " ma ritengo comunque che questa sia la strada giusta per fare funzionare il consiglio. Debbo dire che è comunque una buona assemblea.Ma vorrei fare notare anche che quando c'è stato bisogno non ho esitato a un richiamo ufficiale,di tutti i consiglieri per il mantenimento di atteggiamenti consoni al ruolo che si esercita nell'aula di via Columbano ".





Le turbolenze non sono mancate.

"Come in ogni famiglia, questa, peraltro, è un po allargata e quindi più esposta".





Cambierebbe qualcosa del regolamento consiliare.

"E' un buon regolamento - risponde Lelle Salvatore - approvato nel 2016, quindi relativamente recente. Si potrà migliorare qualcosa ma si tratta di dettaglio. Da febbraio però intendo dare vita operativa all'ufficio di presidenza ( i vice del consiglio sono Tatiana Argiolas e Raimondo Cacciotto ) per favorire e migliorare il confronto costante con i capi gruppo e i consiglieri ".





A proposito di consiglieri : si parla di cambi di casacca.

" Non ne sono a conoscenza "





E dell'anomalia della Lega che non ha consiglieri ma ha un assessore ? "

E' una anomalia che in consiglio non appare ".





E' a conoscenza della moltiplicazioni dei circoli politici ?

"In consiglio non ci sono circoli ".

Si, super partes gli piace. (g.o.)









Esercitare il ruolo di super partes gli piace, una funzione nuova dopo tanti anni di " partes " nelle file dell'Udc, in veste di consigliere e assessore. L'avvocato Lelle Salvatore sembra aver trovato ora nella carica di presidente del consiglio comunale di Alghero una nuova stagione politica , più istituzionale , meno logorata dalle abituali contrapposizioni politiche, più appagante in quanto il suo compito è quello di fare funzionare l'assemblea civica.