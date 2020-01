Politica Summit in consiglio regionale sul problema del rincaro traghetti

Lunedì 3 febbraio dalle 11, nell’Aula consiliare della Regione Sardegna, si terrà un incontro tra il Consiglio regionale e i rappresentanti della Sardegna nelle Istituzioni europee (Parlamentari europei eletti nel Collegio Italia Insulare), nazionali (Sottosegretari di Stato eletti in Sardegna, Parlamentari sardi o eletti in Sardegna) e locali (Consiglio delle Autonomie Locali e ANCI) sui problemi inerenti al rincaro delle tariffe applicate dalle compagnie di navigazione in seguito al maggiore costo del carburante imposto dalle misure adottate a livello europeo per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. Al termine dell’incontro si aprirà la seduta statutaria.