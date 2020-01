La storia infinita del Porto Canale

L'on. Stara trova altrettanto intollerabile l'atteggiamento dilatorio del Ministero dei Beni Culturali più volte sollecitato per risolvere il problema. “Cagliari e la Sardegna non possono più attendere oltre, un discorso che si trascina da parecchi anni, e va a condizionare pesantemente sull’economia del territorio”, ha dichiarato l’onorevole.

Tutto ciò aveva fatto sperare in una risoluzione dei problemi legati ai vincoli paesaggistici. Ma ad oggi non vi è stato alcun passo in avanti e non è più tollerabile che vi siano dei ritardi che vanno ad influire sul mancato sviluppo del porto. Vincoli che bloccano l'attuazione della zona franca doganale, l'attuazione delle zone economiche speciali, e gli investimenti da parte degli imprenditori.