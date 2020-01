Consiglio regionale: commissioni al lavoro da martedì

La Seconda commissione (Lavoro, cultura e formazione professionale), presieduta da Alfonso Marras (Riformatori), si riunirà domani, 28 gennaio, alle 16.30. All’ordine del giorno: l’elezione di un Segretario e il parere sul disegno di legge 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2016 e alla legge regionale n. 19 del 2006). Il Parlamentino sentirà in audizione l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, e del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani, sulla Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2020-2021 (Deliberazione n. 3/28 del 22 gennaio 2020) (Qualora pervenuta).

La Terza commissione (Bilancio), presieduta da Valerio De Giorgi (Misto) si riunirà mercoledì, 29 gennaio, alle 10,30. All’ordine del giorno: l’elezione dei Segretari e il parere finanziario sulla proposta di legge 15 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata).

La Quarta commissione (Governo del territorio), presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia), si riunirà mercoledì, 29 gennaio, alle 15.30. Il Parlamentino dovrà esprimere il parere sulle parti di competenza del Disegno di legge 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 9 del 2016, alla legge regionale n. 19 del 2006 e alla legge regionale n. 26 del 1972), esaminerà gli emendamenti della proposta di legge 83 parte Seconda (Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989) e, qualora arrivi il parere finanziario, procederà all’approvazione definitiva della proposta di legge 15(Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata).









La Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, presieduta da Michele Cossa (Riformatori) è stata convocata per domani, 28 gennaio, alle 10.30, per la programmazione dei lavori.

La Sesta commissione (Sanità), presieduta da Domenico Gallus (Udc Cambiamo) è stata convocata per giovedì, 30 gennaio, alle 10. All’ordine del giorno: l’elezione di un Segretario, il parere sul Disegno di legge 101 (Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2016 e alla legge regionale n. 19 del 2006) e il Parere 32 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano triennale 2020-2022. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2). La commissione sentirà in audizione i pediatri Fimp sulle criticità della pediatria di famiglia e i manager dell’Aou (Azienda ospedaliera universitaria) e dell’Ats su alcune problematiche della sanità regionale. La Sesta commissione effettuerà, a partire dalle 12.30, un sopralluogo nei locali dell'Azienda ospedaliera Brotzu.