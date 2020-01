Infrastrutture e trasporti, cosa sta facendo la Politica? Dibattito del PD algherese

I rappresentanti istituzionali del Partito Democratico incontrano iscritti, simpatizzanti e quanti interessati per analizzare lo stato dell'arte sulle infrastrutture dei trasporti strategiche per il Nord Sardegna. Si parlerà, come da titolo dell'incontro, di "4 corsie Sassari - Alghero, Sassari - Olbia, circonvallazione infrastrutture, cosa sta facendo la politica?" L'appuntamento è per lunedi 27 Gennaio alle ore 18 nella sede di via Mazzini 99.







Interverranno Mario Salis, segretario del PD Algherese, Gavino Manca, deputato PD, Gianfranco Ganau, consigliere regionale PD.