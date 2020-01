Gianfranco Ganau contro il "NO" alla 4corsie: "Si rischia una incompiuta"

Questa notizia, dichiara Ganau, esponente e capo gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale e primo firmatario di una interrogazione rivolta all’assessore ai lavori pubblici, sembra arrivare come un fulmine a ciel sereno visto che risultano essere già acquisisti i pareri favorevoli del Ministero Economico e dei Lavori Pubblici, tutta questa situazione sta creando gravi ripercussioni anche sui tessuti economici e sociali già duramente colpiti dalla crisi degli ultimi anni.









In conclusione, l’esponente del PD, chiede all’assessore ai Lavori Pubblici di intervenire attivamente, in sinergia con tutte le parti interessate, affinchè si trovino concrete ed urgenti soluzioni per portare a conclusione il lavoro del lotto 1 della Sassari – Alghero.

E’ inaudito che i lavori per la realizzazione del lotto 1 della Strada Statale 291, Sassari – Alghero siano messi in discussione, il parere contrario del Ministero Beni e attività culturali rischia di trasformare il completamento di questa importante arteria in una eterna incompiuta.Così Gianfranco Ganau del Pd in consiglio regionale, commenta ilNO del ministro Franceschini. Suo compagno di partito. "La 4 corsie è un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il comparto turistico che consente il collegamento tra Sassari, Alghero, il porto di Porto Torres e gli aeroporti di Alghero e Olbia.