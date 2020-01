Politica Alghero: le palle di Maria Pia

Sta nascendo un mini conflitto sportivo tra il Tennis Club e la Catalana Baseball i cui impianti sono confinanti e si trovano nell'area di Maria Pia ad Alghero. Il motivo del contendere sarebbe legato ai fuori campo che giungono dal diamante: le palle del baseball infatti, soprattutto quelle colpite con maggiore potenza, atterrano sui vicini campi da tennis determinando qualche problema. La fase diplomatica tra le due società sportive per fare cessare questa invasione di palle, quelle del baseball sono evidentemente diverse da quelle del tennis, pare non aver sortito alcun effetto. Per derimere la questione e far tenere al proprio posto le rispettive palle, si rende quindi necessario un intervento del sindaco e dell'assessore allo sport. Non sono escluse manifestazioni di piazza e una raccolta di firme. Che palle!