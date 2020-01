NO alla 4 corsie per Alghero: "Giudizio affrettato" per il presidente Pais





Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais esprime così il suo disappunto dopo aver appreso la notizia degli ulteriori rallentamenti arrivati da Roma sul progetto del completamento della strada Sassari – Alghero.









“Completare la SS 291 – ha affermato il Presidente Pais – è un atto dovuto a tutti i sardi. Vigileremo e agiremo affinché questi pareri negativi non si traducano in un rallentamento dei lavori e ,quindi, in un’ulteriore opportunità mancata per tutti i sardi”.

“Il parere negativo del Ministero per i beni culturali sul completamento della SS 291 Sassari – Alghero è una beffa per l’intera Sardegna. La viabilità e le infrastrutture devono essere ammodernate e messe in sicurezza. Non si possono più tollerare incomprensibili ritardi e rallentamenti delle procedure dovuti a pareri calati dall’alto”.