4 corsie: le proteste elastiche di monsignore

Chissà se monsignore nel suo nuovo ruolo di pacificatore internazionale dei focolarini riuscirà a trovare il tempo per allestire camper, container, gazebo e raccolta di firme per difendere quella quattro corsie che da Rudas conduce ad Alghero e che già nel 2015 ebbe nella sua gestione un primo stop anche a causa degli espropri da eseguire non graditi. Chissà! Va detto che ai tempi della sua precedente crociata al governo c'erano il Carroccio e i 5Stelle e quindi veniva bene organizzare proteste clamorose, trovare tifosi per una causa indubbiamente legittima, ma c'era anche una coda politica che faceva comodo.





Ma ora che al governo ci sono i compagnucci, quelli convertiti al grillismo, forse viene male alzare la voce anche perchè, come insegna la buona politica già messa in pratica da queste parti per la sanità e l'aeroporto, anche le proteste hanno la stessa funzione della pelle di un attributo maschile: sono elastiche. Oltre alla quattrocorsie di Rudas si può ricordare infatti anche la vicenda dell'Ospedale Marino. Silenzio ai tempi di Mettilu, immediata raccolta di firme come sono arrivati i nipotini di Bossi, Berlusconi e i Quattromori.