Lega: Sassari città metropolitana - Prima della nascita della Provincia Gallura

A tal proposito il Consigliere Ginesu dichiara: "Ritengo doveroso intervenire come rappresentante in Consiglio Comunale di una parte della minoranza, per richiamare i colleghi di maggioranza e dell’altra minoranza a quel senso di responsabilità che deve animarci per trovare soluzioni, che finalmente liberino dalle sabbie mobili nelle quali è stata fatta cadere la città. Tutti sanno perfettamente di chi sono le responsabilità, e l’esito delle elezioni amministrative ne è dimostrazione. Ma ora è tempo di agire per non peggiorare la situazione, dobbiamo scavare sotto le “macerie” virtuali e non, del tessuto urbano ed imprenditoriale, cosi come quello commerciale di Sassari e ricostruire, dando nuova linfa ed idee a chi ha la voglia di continuare ed anche a chi ha il coraggio di iniziare oggi una attività.









Credo che sono uno sforzo, fra pubblico che libera da lacci e lacciuoli burocratici chi vuol fare impresa, e fra privato che per interesse e per coraggio, ma anche perché spronati da nuove e più semplici regole, siano gli unici attori che possono dare una svolta positiva al territorio. Con un occhio a mamma Regione, alla quale con forza dobbiamo far arrivare la richiesta netta, decisa ed irrevocabile della costituzione della Città Metropolitana, non possiamo permettere la nascita della Provincia della Gallura senza avere questa contropartita, o sarà la pietra tombale sulla nostra Città ed il territorio". La Lega-Sezione di Sassari, sempre #tralagente, prosegue così la sua azione anche attraverso i rappresentanti espressi in organi istituzionali.

La Lega-Sezione di Sassari comunica che in data 09 Gennaio 2020 il Capogruppo in Consiglio comunale Francesco Ginesu ha rilasciato la seguente dichiarazione: “E’ ormai giunto il tempo di impegnarsi con forza e vigore per Sassari e per i cittadini, e lasciare da parte le inutili polemiche e le recriminazioni”. Le dichiarazioni nascono dallo spettacolo a cui si è assistito nell’ultima parte dell’anno tra nuova e vecchia maggioranza ha la precisa volontà di scuotere la “politica” per farla tornare a pensare all’amministrazione della città.