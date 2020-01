Alghero: petizione urgente per il sindaco dal Comitato di Maristella

Il Comitato di Borgata di Maristella ha protocollato presso il Comune di Alghero le firme necessarie per una petizione urgente rivolta al Sindaco Mario Conoci, con la richiesta di intervenire per verificare e rimuovere gli ostacoli tecnico-politici che a tutt'oggi impediscono l'approvazione definitiva del Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica. La petizione ha ottenuto, in breve tempo, tutte le firme utili per essere ritenuta valida secondo le norme vigenti. Tra i firmatari spiccano numerosi imprenditori agricoli del territorio, senza distinzione di appartenenza politica, che attendono da oltre 15 anni di poter tornare a investire sulle proprie aziende. Sono già trascorsi sei mesi dalla richiesta di integrazioni da parte della Regione al Piano di Bonifica indirizzate all'ufficio urbanistica del Comune di Alghero.





«Il neo assessore Emiliano Piras - dicono dal Comitato - ha recentemente allarmato tutti quanti quando, nell'ultima riunione tenutasi a Maristella i primi di dicembre, non ha saputo fare una previsione riguardo i tempi necessari per l'approvazione definitiva dello strumento in consiglio comunale, scatenando peraltro le perplessità e le proteste dei presenti. Per questo motivo abbiamo deciso di presentare questa petizione, che arriva a coinvolgere il Sindaco, allo scopo di fare immediata e dovuta chiarezza sullo stato dell'iter. Nelle prossime settimane riceveremo quindi risposta all'istanza così come accadrà riguardo l'Accesso civico presentato a Sant'Anna a metà dicembre. Il Comune è la casa dei cittadini e la trasparenza è uno dei principi fondamentali al quale l''attività amministrativa dovrebbe sempre ispirarsi» concludono da Maristella.