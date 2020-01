Fratelli d'Italia Alghero: botti vietati a Capodanno - FdI li fa esplodere alla Befana

"Il Circolo "Tricolore" mette in evidenza come l'invito sia stato rivolto a solo titolo personale a due iscritti del suddetto circolo e non a tutti gli iscritti e militanti algheresi di Fratelli d'Italia. Senza alcuna polemica auspichiamo per il futuro una totale collaborazione tra i due circoli algheresi e chiediamo al Segretario del circolo "Azione Alghero"di concordare preventivamente le attività del Partito così da rafforzare e valorizzare l'azione politica dei nostri rappresentanti istituzionali.









Cogliamo l'occasione - conclude Sefora Salis - per rinnovare il sostegno e la fiducia al Sindaco Conoci, all' Amministrazione e al nostro Consigliere Mulas apprezzando il lavoro finora svolto ". Nessun sostegno invece viene manifestato per l'assessore di Fratelli d'Italia nella giunta Conoci, Marco Di Gangi. La vicenda testimonia della condizione di "separati in casa " tra i due circoli algheresi di FdI.

IL, in una nota a firma della coordinatrice, comunica : " La mancata presenza alla conferenza stampa del 7 gennaio 2020 ore 10.30 presso la Sala Rossa del Comune di Alghero nel corso della quale il consigliere Mulas e l' assessore al Turismo faranno il bilancio del primo semestre della loro attività in seno al consiglio e all'assessorato in presenza dei vertici del Partito ". Il secondo circolo di Alghero di Fratelli d'Italia quindi noni sarà presente alla conferenza e ne spiega di seguito le ragioni.