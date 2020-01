Valledoria: la vice sindaco Spezziga si dimette vittima di attacco sessista e politico

La vice sindaco di Valledoria, Claudia Spezziga, si è dimessa a causa di un attacco politico e sessista. La storia è questa: la squadra di calcio del paese è stata sfrattata dal campo comunale. Il motivo sarebbe una quota di circa 700 euro che la polisportiva avrebbe dovuto versare entro il 2019 nelle casse del Comune, debito che i dirigenti avrebbero saldato a breve. La Spezziga avrebbe dunque consentito alla squadra che gioca in Promozione di proseguire gli allenamenti nel campo, cosa che però non è andata giù ad alcuni consiglieri di maggioranza che, in compagnia della polizia municipale, avrebbero letteralmente cacciato dal campo i giocatori di calcio che si allenavano.





Durante il diverbio tra il presidente della Polisportiva Danilo Stangoni, che tentava di far capire di avere avuto l’autorizzazione dal vice sindaco, ed un consigliere della maggioranza, pare che a quest’ultimo sia uscita dalla bocca una frase infelice del tipo: «Lei - riferito alla Spezziga - non conta un cazzo». Claudia Spezziga, sconfessata e per niente difesa dal sindaco di Valledoria ha quindi rassegnato le proprie dimissioni. Un terremoto che ora rischia addirittura di mettere in bilico l’intera amministrazione comunale tanto che in paese si mormora di elezioni anticipate.