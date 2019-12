Province: il Governo impugna la legge regionale - Ricorso alla Corte Costituzionale

Una grana non proprio di poco conto è piombata sul tavolo della giunta regionale di centrodestra e sardista: il Governo nazionale ha infatti impugnato la legge regionale che soltanto nell'ottobre scorso era stata approvata dal consiglio regionale sul riordino degli enti locali. Le province per intenderci. Il Governo ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale.





Da quanto si è appreso la Regione avrebbe abusato dei poteri che gli giungono dallo Statuto Speciale rinviando le elezioni e prolungando il commissariamento delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Secondo il ricorso alla Corte Costituzionale si tratterebbe di poteri esercitati in maniera illegittima. L'argomento Province, tra l'altro, costituisce anche una sorta di spina nel fianco per l'amministrazione Solinas in quanto i Riformatori, che fanno parte della maggioranza, già protagonisti del referendum per la eliminazione delle stesse Province, guardano al futuro di questi enti cosidetti intermedi con molti distinguo.