Sassari: Antonello Peru annuncia la riapertura del Policlinico

Antonello Peru annuncia quella che lui stesso definisce «una notizia straordinaria per tutto il Nord Sardegna». Si parla del Policlinico. «Con l’accreditamento da parte della regione - spiega il consigliere regionale di Cambiamo ! - finisce davvero un incubo e inizia una nuova vita per il Policlinico. Intanto per quei lavoratori che in poco tempo hanno visto disintegrarsi le certezze sul loro futuro occupazionale. Ora si ritrovano pronti a rientrare nel loro posto di lavoro, dopo un salvataggio avvenuto in più tappe. Su questo punto è giusto ringraziare sia gli assessori regionali Mario Nieddu e Alessandra Zedda e ovviamente la nuova proprietà. Ma un plauso lo merita anche il direttore generale e tutta la struttura dell’assessorato alla sanità per il suo impegno in tutte le fasi di questa vicenda ed anche la direzione e la struttura organizzativa dell’Aspal».





Voglio sottolineare - prosegue Peru - anche il fondamentale apporto dei sindacati che hanno lavorato fianco a fianco con tutti noi per cercare di trovare una soluzione positiva. L’ho detto in passato e lo ripeto anche oggi: il lavoro sinergico di tutti è il modo migliore e più efficace per risolvere i problemi. Ma è una notizia straordinaria anche, o soprattutto, per quel che riguarda i risvolti positivi sulla sanità del nostro territorio. La struttura sanitaria di Viale Italia potrà finalmente affiancarsi di nuovo a quelle pubbliche e svolgere quel ruolo decisivo di supporto che consentirà anche di dare risposte sia i livelli assistenziali che sull’abbattimento delle liste di attesa. Ci saranno anche 15 posti letto inizialmente non previsti per la cardioriabilitazione e anche questa è una notizia estremamente positiva.





Ma anche dal punto di vista economico la riapertura del Policlinico rappresenta una notizia di fondamentale importanza. Pensate ai benefici per le attività economiche di tutto il centro di Sassari e di Viale Italia in particolare che avranno di nuovo un continuo passaggio di utenti e personale che quotidianamente si recano al Policlinico. Ho parlato di un qualcosa di straordinario. Lasciatemelo dire: in pochi anche solo un anno fa avrebbero scommesso pochi centesimi su una riapertura in tempi così brevi e salvaguardando tutti i posti di lavoro. Siamo riusciti in quella che a mio avviso è davvero un’impresa, e sono davvero felice di avere dato il mio personale contributo per raggiungere questo risultato.» conclude Peru.