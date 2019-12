Comune di Alghero affittacamere: denuncia delle opposizioni - Il portale pubblico offre soggiorni privati

I consiglieri comunali di Alghero, tutti di opposizione, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Graziano Porcu, Roberto Ferrara, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno e Mimmo Pirisi, hanno diffuso una nota nella quale sostengono che "Il portale turistico istituzionale della città di Alghero sponsorizza i privati, anzi solo alcuni privati". La nota prosegue: "È di queste ore la pubblicazione sul sitodi un invito a "trascorrere ad Alghero le feste di Natale e Capodanno" e fin qui non ci sarebbe nulla da eccepire. Anzi. Ma poi l'invito istituzionale prosegue sponsorizzando "una serie di offerte speciali". Ci saremmo aspettati, a seguire, la lista completa delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere presenti sul territorio di Alghero e aperte nel periodo di Natale e Capodanno. Tutte. E invece la lista pubblicata è cortissima, solo otto. La domanda, come diceva il famoso giornalista antitruffa Antonio Lubrano, nasce spontanea: perché l'amministrazione sponsorizza otto privati? E ancora, perché solo questi e non gli altri? Con quale criterio l'ente pubblico li ha scelti? Non vogliamo credere che questa indicazione l’abbia data il sindaco, o tanto meno l'assessore al turismo. Ma ci chiediamo: è stato fatto avviso pubblico per informare tutte le imprese turistiche cittadine di questa possibilità di promozione, poi destinata a pochi? È possibile che l'amministrazione guidata da Conoci si faccia portatrice di interessi particolari di pochi e dimentichi ancora una volta il faro guida dell'interesse pubblico? Fermo restando che si tratta sicuramente di imprenditori e imprenditrici stimate e valide, siamo convinti però che si sia fatto un grave errore nel coinvolgerne solo alcuni ed è il caso che chi ha sbagliato si assuma le proprie responsabilità davanti a tutto il comparto turistico algherese. E ponga rimedio".