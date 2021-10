Profumi da uomo Versace: quale scegliere?

Versace è sinonimo di lusso e stravaganza, un marchio iconico conosciuto in tutto il mondo per lo stile inimitabile e senza tempo. Questo è vero nel campo della moda, tanto quanto nel campo dei profumi. Il logo della Medusa continua a fregiare capi d'abbigliamento, accessori e eau de parfum, combinando tagli moderni con la tradizione italiana e familiare. Fragranze di ogni tipo e spessore, dalle più audaci alle più miti, note legnose che si uniscono ad aromi orientali. Rapire e ammaliare, questo è ciò che significa possedere un profumo da uomo Versace, ma quale scegliere?

Profumi da uomo Versace: la storia

Il marchio Versace nasce in un passato non troppo lontano, precisamente nel 1978, quando dalla singolare idea di innovazione e stravaganza di Gianni Versace, viene alla luce una delle firme più prestigiose di tutti i tempi. Grazie al suo stile caratteristico passa poco tempo prima che il marchio Versace diventi uno dei più apprezzati al mondo, guadagnando milioni di ammiratori e diventando una delle maison di moda più influenti a livello internazionale.

La storia di Versace profumo inizia invece qualche anno più tardi, nel 1981 con il lancio del primo profumo della linea, Gianni Versace for Women. Da allora la gamma si è arricchita notevolmente offrendo varie decine di fragranze sia per lui che per lei, in grado do soddisfare i gusti e le aspettative di ogni consumatore.

Profumi da uomo Versace: i più popolari

Grazie alle loro caratteristiche peculiari, i profumi da uomo Versace hanno riscontrato un grande successo, diventando uno dei prodotti più richiesti sul mercato. Tra questi però ci sono alcuni nomi che tutti conosciamo e che continuano a catturare l'attenzione del grande pubblico.

Tra i più popolari riconosciamo l'eau de toilette Dylan Blue, che dona carisma e forza all'uomo che lo indossa, un profumo dal carattere forte con freschi toni del Mediterraneo per un fascino sensuale. Un'altra fragranza che ha fatto letteralmente la storia del marchio Versace profumo è, The Dreamer. Un'eau de toilette che fa sognare ad occhi aperti, tra odore di bosco e aghi di pino che creano un'atmosfera orientaleggiante. E infine la eau de parfum Eros che però merita una menzione a parte.

Profumi da uomo Versace: Eros

Il profumo che permette di essere audaci come come il Dio greco dell'amore, Versace Eros. Passione e coraggio sono conferiti da questa fragranza che porta con sè note legnose, orientali ma al contempo fresche. Un'essenza inebriante e virile che dona sicurezza per essere utilizzata ogni giorno o durante un'occasione speciale.

In un primo momento si sentirà il tono agrumato del limone e del mandarino italiano che poi lascerà il posto alle note più dolci della vaniglia gourmet, fino ad arrivare agli odori orientali conferiti dalle fave di tonka. Nel corso della giornata resta l'incanto del legno di cedro, del sandalo e del delicato patchouli. Come la fragranza, anche la confezione di Eros è iconica, con la tipica Medusa del marchio Versace, garanzia di stile e qualità.