Alghero: Fa manovra per uscire da un parcheggio e "tronca" un alberello

Un abitante del quartiere vista la scena ha chiamato immediatamente la polizia locale che è intervenuta con una volante per rimuovere l'alberello. Il segnalatore dichiara che quella degli alberi di via Kennedy è un problema perché "la maggior parte degli alberi sono malati e vuoti all'interno; si spezzano in un non nulla e possono essere rischiosi per l'incolumità delle persone". (p.t.)

Stamattina, intorno alle 10 del mattino un camion delle consegne facendo manovra per uscire da un parcheggio in via Fratelli Kennedy ha urtato contro un alberello posizionato in un'aiuola sul marciapiedi troncandolo.