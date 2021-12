Mario Conoci: “Alghero si adegua”- Vietati eventi e feste all’aperto

“Avevamo previsto, però, per i tre spettacoli, i più importanti, la possibilità di un annullamento o comunque di una riprogrammazione nei nove mesi successivi, proprio per prevenire eventuali prescrizioni di questo tipo. Con la Prefettura avevamo già peraltro concordato una linea di azione simile anche se non fosse intervenuto un provvedimento così specifico a livello nazionale. Avremmo assunto il provvedimento di annullamento degli eventi entro domani. Alghero – aggiunge il Sindaco di Alghero - resta comunque bella e accogliente anche senza i tre spettacoli di piazza, siamo convinti che chi ha prenotato per venite ad Alghero manterrà la propria presenza e si godrà ugualmente il fine anno”.

Vietati eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto. Alghero rinuncia agli appuntamenti in programma nella Banchina Dogana il 29-30-31 dicembre. Le nuove restrizioni anti Covid, per quanto riguarda gli eventi di piazza, erano attese. “Alghero si adegua alle decisioni della cabina di regia, che prevede l’annullamento degli eventi di piazza. Dispiace, ma al primo posto c’è la salute pubblica. Avevamo già ipotizzato che si verificasse questa condizione all’atto della presentazione del Cap d’Any, i cui eventi sono tutt’ora in corso e che ha già visto tante manifestazioni realizzarsi nel rispetto delle norme”, commenta il Sindaco Mario Conoci.