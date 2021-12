Michele Pais: "Due nuovi punti di prelievo a Sassari e Alghero"

In via Malta ad Alghero e a San Camillo a Sassari





"Si è deciso di puntare su luoghi che per i bambini, gli studenti e i loro genitori sono sicuri e utili a ridurre al minimo il disagio legato agli spostamenti, aumentando parimenti la capacità di monitoraggio della pandemia" - dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "Attualmente si eseguono tra i 500 e i 600 tamponi al giorno" - precisa il Presidente Pais -





"Con l'apertura di questi nuovi centri e quelli di Ozieri e Bono, già operativi, si prevede di eseguirne almeno 1.000". "Saranno due 'drive-through', cioè non ci sarà bisogno di scendere dalla macchina per effettuare il tampone rinofaringeo" - conclude Pais - "I tamponi verranno inviati al laboratorio di microbiologia dell'AOU di Sassari per l'analisi molecolare ed il sequenziamento, quest'ultimo fondamentale per monitorare la diffusione della nuova variante Omicron".

Dalla settimana prossima al via altri due punti prelievo tamponi in via Malta ad Alghero e a San Camillo a Sassari. L'iniziativa organizzata dal Dipartimento Prevenzione di Sassari, anche al fine di limitare gli spostamenti e facilitare l'accesso ai tamponi, rientra nel piano di potenziamento del tracciamento e del monitoraggio previsto dalla Giunta regionale guidata da Christian Solinas e dall'Assessorato alla sanità, per gli operatori sanitari e le scuole.