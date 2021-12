Nuoro: Dopo una lite al bar aggredisce anche i poliziotti - Uomo arrestato

All’arrivo dei poliziotti uno dei soggetti coinvolti, M.P. nato nel 1980, ha aggredito fisicamente gli agenti che si sono visti costretti ad immobilizzarlo e a condurlo presso gli Uffici della Questura ove veniva tratto in arresto per i reati di violenza, resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’uomo è un militare dell’Esercito, in forza alla caserma Mauro Gigli di Nuoro. Nella mattina di ieri si è convalidato l’arresto e tenuta la direttissima nella quale è stato disposto l’obbligo di firma 3 volte alla settimana. E’ stato, inoltre, adottato nei suoi confronti il provvedimento del Questore che gli vieta di frequentare gli esercizi del Capoluogo in cui vengono somministrate bevande alcoliche.

Si è scagliato contro gli agenti della Squadra Volanti intervenuti per sedare un diverbio all’interno di un bar del centro. Erano le 20 circa dello scorso 21 dicembre quando la Polizia è stata chiamata presso il bar “Da Stella” di via Dessanay 1, ove era stata segnalata una discussione particolarmente accesa tra due avventori.