Eletto nuovo CdA del Consorzio Carrabuffas - Angelo Salis sarà il nuovo Presidente

Il Verbale promulgato ieri conferma di fatto quanto annunciato e pubblicato dalla stampa già il giorno dopo lo svolgimento dell’Assemblea, a metà Ottobre: i cinque membri eletti nel nuovo Consiglio di Amministrazione, votati a larghissima maggioranza, sono tutti espressione del Comitato per la Rinascita di Carrabuffas, un gruppo spontaneo nato per ridare slancio a un territorio trascurato da anni e bisognoso di urgenti interventi quanto a viabilità, sfalcio delle erbacce e pulizia dai rifiuti abbandonati. “Con la nostra nomina”, dice Angelo Salis, primo per voti raccolti e – secondo indiscrezioni – destinato a diventare il nuovo Presidente, “Carrabuffas riprende slancio. Con l’inizio dell’anno interverremo il più rapidamente possibile sul manto stradale, ridotto dopo tanta incuria a un percorso veramente pericoloso per tutti i veicoli, e pianificheremo un programma complessivo di rilancio dell’area”. “Tutto è bene quel che finisce bene”, sottolinea Elisabetta Murenu, che con Alessandro Pallotta, Giuseppe Meroni (in rappresentanza di Salvatore Martinelli) e Carlo Rabino è parte del nuovo Consiglio.





“Carrabuffas ha tutte le caratteristiche per diventare un’area residenziale di assoluto pregio per Alghero, in particolare ora che sarà sfiorata dalla nuova circonvallazione. Ci auguriamo una stretta collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a questa rinascita”. Tra i punti in programma, oltre agli indispensabili interventi viabilistici e strutturali, la creazione di un sito internet dedicato al quale ogni utente potrà accedere con facilità per avere informazioni e documentazione sull’operato del nuovo Consiglio, sui programmi in corso, sulla documentazione relativa, dai bilanci allo statuto, dai verbali delle assemblee alle iniziative consortili. “Il nostro obiettivo”, dice al riguardo Alessandro Pallotta, “è che questo territorio diventi una vera comunità in grado di condividere la propria crescita e partecipare al proprio sviluppo”.

Dopo 72 giorni di attese, polemiche, prese di posizione, contrasti, finalmente il Consorzio Strada Vicinale Carrabuffas ha il nuovo Consiglio di Amministrazione che governerà per i prossimi quattro anni e, presumibilmente già la prossima settimana, nominerà il proprio Presidente. C’è voluto un intervento diretto e determinato da parte del Comune ed è stata necessaria la nomina di un Commissario ad acta nella persona del funzionario Alessandro Alciator, per porre fine alle perdite di tempo, alle reticenze, alle ambigue dichiarazioni da parte della presidenza. Il Commissario ha di fatto redatto il Verbale dell’Assemblea del Consorzio tenuta l’11 ottobre scorso, assemblea alla quale aveva peraltro partecipato garantendone la regolarità, e lo ha promulgato nella giornata di ieri. Si tratta del verbale che la presidenza uscente, in queste settimane, non aveva redatto neppure sotto diretta pressione e sollecitazione del Comune, bloccando così di fatto ogni rinnovo delle cariche del Consorzio e conseguentemente ogni attività.