Vietate le scritte in catalano a Sant'Imbenia: decenni di storia cancellati dalla Soprintendenza - Protesta la Consulta (bilingue)

Sono atti che testimoniano del grande impegno svolto in città a favore di una normativa che potesse garantire il mantenimento della lingua, così unica in Sardegna e in Italia. Impegni che mettono Alghero al centro di un ampio circuito di relazioni con la Catalogna, che ha una sua sede di rappresentanza in città. Tutto questo non può essere ignorato con una decisione burocratica che esclude la nostra lingua dai pannelli informativi del sito archeologico della Villa Romana di Sant’Imbenia. Non è un dettaglio. Chiediamo alla Soprintendenza di rivedere le decisioni che escludono il catalano di Alghero, lasciando solo le scritte in italiano e in inglese. La Consulta Civica per le politiche linguistiche ritiene profondamente ingiusto il senso della decisione. Anche le strategie regionali e nazionali sono in linea con uno dei documenti più importanti cui si può fare riferimento per la tutela della lingua sarda e catalana: la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie. Alghero, con la sua lingua, appartiene ai Paesi di lingua catalana insieme alla Catalogna, alle Baleari, Andorra, la Comunità valenciana, il Catalano è una lingua riconosciuta nel Parlamento Europeo, è presente all’Onu con Andorra.







La Consulta Civica per le Politiche Linguistiche del catalano di Alghero Il Presidente Giovanni Chessa

Les lluites i los sacrificis fets per la defesa del patrimoni lingüístic de la ciutat de l'Alguer encara, evidentment, no són suficients. Finalment i després de l'atenció forta de les Associacions que treballen per la salvaguarda del Català de l'Alguer, avui tenim a disposició diverses leis entre les quals la Lei Quadro per la tutela de les minories – Lei del 15 de desembre del 1999, n. 482 "Normes en matèria de minories lingüístiques històriques", la Lei n. 26 del 15 d'octubre del 1997 "Promoció i valorització de la cultura i de la llengua de la Sardenya", la Lei regional que estabileix i financia l'ensenyament en les escoles, la n. 22/2018, que forneix importantíssims instruments per les llicions del català de l'Alguer en les escoles. Lo Municipi de l'Alguer, endemés, té un propi estàndard lingüístic de referiment aprovat i utilitzat.

I encara: l'Estatut Municipal del 1991, que, a l'art. 9, introdueix los principis segons los quals l'Administració té d'ésser lo punt de referiment per la política lingüística i té de tutelar, promoure i difundir la coneixença de la història, de la llengua catalana en la variant algueresa. Són actes que donen testimoniança del gran treball portat envant en ciutat en favor d'una normativa que poguessi garantir lo manteniment de la llengua, així única en Sardenya i en Itàlia. Treball i atenció que posen l'Alguer al centre d'un ampli circuit de relacions amb la Catalunya, que té una sua sede de representança en ciutat. Tot això no pot ésser ignorat amb una decisió burocràtica que excludeix la nostra llengua dels panells informatius de la Vil·la Romana de Santa Imbénia. No és un detall. Demanem a la Sobreintendència de reexaminar les decisions que excludeixen lo català de l'Alguer, deixant sol les escrites en italià i anglés. La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques considera profundament injust lo sentit de la decisió. També les estrategies regionals i nacionals són en línia amb u dels documents més importants al qual se pot fer referiment per la tutela de la llengua sarda i catalana: La Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries.

L'Alguer, amb la sua llengua, aparté als Països de llengua catalana, amb la Catalunya, a les Balears, Andorra, la Comunitat valenciana, lo Català és una llengua reconeixuda en lo Parlament Europeu, és present a l'ONU amb Andorra. I encara de més va evidenciat que la Resolució del 13 de juny del 2005 del Consell de la Unió Europea que a l'art. 2 preveu que "Lo Consell considera que, en lo quadro dels esforços utilitzats per acostar la Unió als sous ciutadans, la riquesa de la sua diversitat lingüística té d'ésser encara de més presa en consideració" i a l'art. 3 del mateix estabileix que "Lo Consell creu que la possibilitat pels ciutadans d'utilitzar llengües adjuntives en les pròpies relacions amb les institucions sigui un factor important per reforçar la pròpia identificació al projecte polític de la Unió europea". L'Alguer té una història infinita de relacions amb el Govern català que continuen encara avui amb intensitat i acords institucionals culturals i econòmics. Demanem al Sobraintendent, amb tota la sua competència, una raonable revisió de la sua decisió que contrasta fortament amb la situació actual i amb els passos envant fets per valoritzar lo nostre patrimoni identitari.

La Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del català de l'Alguer Lo President Giovanni Chessa Ma ancora di più va evidenziato che la Risoluzione del 13 giugno 2005 del Consiglio del l’Unione Europea che all’art. 2 prevede che “Il Consiglio considera che, nel quadro degli sforzi impiegati per avvicinare l'Unione all'insieme dei suoi cittadini, la ricchezza della sua diversità linguistica deve essere ancor più presa in considerazione” e all’art. 3 del medesimo stabilisce che “Il Consiglio ritiene che la possibilità per i cittadini di utilizzare lingue aggiuntive nei loro rapporti con le istituzioni sia un fattore importante per rafforzare la loro identificazione al progetto politico dell'Unione europea”. Alghero ha una storia infinita di relazioni con il Governo catalano che continuano ancora oggi con intensità e accordi istituzionali culturali ed economici. Chiediamo al Soprintendente, con tutta la sua autorevolezza, una ragionevole revisione della sua decisione che stride fortemente con la situazione attuale e con i passi avanti compiuti per valorizzare il nostro patrimonio identitario.

Le battaglie e i sacrifici fatti per la difesa del patrimonio linguistico della città di Alghero ancora, evidentemente, non bastano. Finalmente e dopo impegni forti delle Associazioni che si battono per la salvaguardia del Catalano di Alghero, oggi abbiamo a diposizione diverse leggi tra le quali la Legge Quadro per la tutela delle minoranze - Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di minoranze linguistiche storiche”, la Legge n. 26 del 15 ottobre 1997 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”, la Legge regionale che stabilisce e finanzia l’insegnamento nelle scuole, la n° 22/2018, che fornisce importantissimi strumenti per le lezioni di catalano di Alghero nelle scuole. Il Comune di Alghero, inoltre, ha un proprio standard linguistico di riferimento approvato e utilizzato. E ancora : lo Statuto comunale del 1991, che, all’art. 9, introduce i principi secondo i quali l’Amministrazione deve essere il punto di riferimento per la politica linguistica e deve tutelare, promuovere e diffondere la conoscenza della storia, della lingua catalana nella variante algherese.