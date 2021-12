Migliora il servizio elettrico: completata la dorsale di Galtelli e Irgoli

Il completamento della dorsale comporterà un grande beneficio nella magliatura della rete elettrica in quanto permetterà una maggiore facilità e velocità d’intervento nell’ipotesi di guasti sulle linee di media tensione della zona grazie appunto ai più ampi collegamenti. E’ stata inoltre completata la realizzazione degli “anelli” dei centri abitati di Loculi e Galtellì, che collegano tra loro tutte le cabine secondarie di ognuno dei due paesi, rendendo così possibile rialimentare ogni cabina tramite una o più delle altre nel caso di un guasto, anche qua favorendo la ripresa della fornitura di energia elettrica.





Enrico Bottone, Responsabile Area Nord Ovest di E-Distribuzione, afferma “Siamo orgogliosi di aver completato la dorsale e gli anelli nei due centri abitati, questo è un intervento importante che assicurerà un netto miglioramento della qualità del servizio elettrico nell’area, in un’ottica di sempre maggiore attenzione ai cittadini e al territorio in cui si opera. L’investimento si inserisce inoltre nell’ampio programma che E-Distribuzione sta portando avanti in tutta la Sardegna per una rete dotata di tecnologie evolute che garantiscono qualità e affidabilità della fornitura di energia.” In particolare i lavori hanno comportato, tra l’altro, la posa di 2,3 km di conduttore su palificazione preesistente, l’esecuzione di 1 km di nuova linea MT in cavo interrato, la messa in servizio di 5,3 km di linea aerea e di 3,5 km di linea in cavo sotterraneo, una nuova cabina secondaria tipo box a Loculi e l’attivazione di nuovi impianti all’interno di una cabina secondaria a torre già esistente a Irgoli, per un investimento complessivo per E-Distribuzione di 250.000 Euro.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha completato il lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica di media tensione che vanno a completare l’attuale “dorsale” che si originava dalla cabina Primaria Galtellì fino all’abitato di Irgoli e che ora grazie alla nuova linea di media tensione Su Gardu attraversa anche il territorio di Loculi e Galtellì congiungendosi infine alla Cabina Primaria di Sologo a Lula.