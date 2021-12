Cap d'Any a l'Alguer: arrivano le misure anticovid - Obbligatoria la prenotazione online

Tutti confermati i grandi concerti in cartellone sul palco allestito nel Porto turistico della Riviera del Corallo: Gué e Andrea Berté (29 dicembre), Madame e Leon Faun (30 dicembre), Giusy Ferreri (31 dicembre), Benito Urgu (1 gennaio). Cambiano soltanto gli orari dei concerti del 29 e 30 dicembre, così da facilitare il regolare svolgimento di tutte le operazioni di sicurezza ed andare incontro alle esigenze di commercianti, cittadini e turisti: Gué e Madame saliranno sul palco sotto i Bastioni dalle ore 19 delle giornate di mercoledì e giovedì.





Un format ormai consolidato invece per il Capodanno di Sardegna la sera del 31 dicembre, che in linea con le nuove direttive del Governo per limitare la diffusione del Coronavirus, prevederà varchi adeguati per l'accesso agli spettacoli e un servizio di sicurezza imponente. Per tutti i concerti sarà obbligatoria la prenotazione online.





Fondazione potrà garantire un corretto afflusso all'area eventi grazie a Sidebox, un instant shop molto versatile ed adattabile anche a questo tipo di necessità, che consentirà di prenotare l'ingresso ad ogni concerto con pochi click, direttamente dal sito Alghero Experience http://www.algheroexperience.it, la piattaforma di e-commerce del sito Alghero Turismo. Prenotare è semplicissimo: sarà sufficiente inserire i propri dati e garantirsi l'ingresso esclusivo al costo simbolico di 1 euro; scaricare sul proprio smartphone o stampare la ricevuta e presentarsi ai varchi d'ingresso dell'area portuale all'orario indicato. Per l'accesso a tutti gli spettacoli è obbligatorio il Green Pass rinforzato così come previsto dalle disposizioni in vigore in tutta Italia.





Il ricavato dalle prenotazione sarà interamente utilizzato per rafforzare i servizi di sicurezza e controllo durante gli eventi. Le prenotazioni saranno aperte a partire dal 27 dicembre dalle ore.... e fino alle ore 14 del giorno di ciascun evento. Tutti gli eventi avranno una cornice social con curiosità, immagini e dettagli. Il programma completo della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale è disponibile sul sito dedicato https://capdany.algheroturismo.eu/.

