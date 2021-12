Alghero: mascherine obbligatorie a orario - Provvedimento adottato dal "comitato scientifico” di Porta Terra

- dalle ore 16.00 alle 22.00 di ciascun giorno dal 23 al 24 dicembre (compreso) e dalle 10.00 alle 22.00 di ciascun giorno dal 25 al 26 dicembre (compreso);

- dalle ore 16.00 alle 22.00 di giovedì 30 dicembre e dalle 10.00 del 31 dicembre fino alle ore 02.00 del 1° gennaio 2022;

- dalle ore 16.00 alle ore 22.00 di giovedì 6 gennaio 2022;





2) non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie esclusivamente:

a) i minori di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;

c) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

d) i soggetti che svolgono attività sportiva e motoria;





3) restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento. Ordinanza Sindacale N. 52 del 21/12/2021

1) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto, allorquando le circostanze e le situazioni contingenti determinino assembramenti tali da richiedere l’impiego dei suddetti dispositivi, nei seguenti giorni e con i seguenti orari: