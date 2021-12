Cronaca Uccidono con crudeltà un cinghiale colpendolo con dei massi e diffondono nel web il filmato: tre i denunciati dal Corpo Forestale

Sono stati individuati dagli investigatori del Servizio Ispettorato di Cagliari gli autori di un cruento filmato pubblicato in vari siti web e segnalato al Corpo Forestale. Il video concerne l'uccisione di un cinghiale in evidente difficoltà mentre cercava di attraversare un torrente in piena a seguito delle ultime copiose piogge che hanno interessato la Sardegna; l'animale era ripetutamente ferito fino alla morte, mediante grossi massi lanciati dall’alto. A seguito del grave fatto il Nucleo Investigativo e il personale delle Stazioni Forestali hanno intrapreso un’indagine che ha portato ad accertare l’identità dei presunti autori del fatto, che si è svolto in agro di Escalaplano il 3 dicembre scorso. IL REATO DI "ANIMALICIDIO" L'analisi del WEB associata alla capillare conoscenza del territorio ha portato a individuare i presunti responsabili in questa ennesima operazione, orientata a contrastare il fenomeno dei reati contro gli animali, purtroppo ancora grave e diffuso. Ai presunti autori è stato contestato il delitto, previsto dall'art 544 bis Codice Penale, di uccisione di animale con crudeltà o senza necessità, reato che prevede una pena sino 2 anni di reclusione. L'operazione portata a termine si inquadra nell'intensificazione dei servizi a tutela della fauna e della biodiversità da parte del Corpo Forestale. Il filmato non è allegato a questo comunicato per non offendere ulteriormente la sensibilità delle persone nei confronti degli animali.