Alghero: la vela diventa un corso di laurea - Progetto Yacht Club Alghero e Uniss

La nostra città è coinvolta grazie allo Yacht club Alghero, divenuto uno dei partner del progetto che vedrà coinvolti ben 74 studenti frequentanti il secondo anno di questo corso di laurea. Il feed è avvenuto in occasione di una presentazione in aula con relatori i due istruttori dello Yacht Club Alghero Riccardo Celotto e Alice Costa. Infatti sono previste uscite in mare durante le quali gli studenti coinvolti potranno apprendere le basi per la conduzione di una barca a vela in mare. Sicuramente una bella iniziativa che potrà così avvicinare gli studenti ad uno sport di mare che sta crescendo sempre più e che sta uscendo dalla nicchia in cui giaceva da tanti anni, aprendosi ad un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi che fin dalla tenera età lo scelgono come disciplina sportiva.





“lo scopo del progetto è quello della divulgazione di uno sport ancora considerato di nicchia ma che risulta invece essere fortemente connesso all’identità di una città di mare come Alghero – ha spiegato uno dei due istruttori, Riccardo Celotto. Che ha proseguito spiegando come hanno voluto raccontare agli stessi studenti, i benefici psicofisici di questo sport e soprattutto le opportunità lavorative. “Essendo ragazzi prossimi alla laurea – spiega ancora Celotto – e quindi in procinto di affacciarsi al mondo del lavoro, abbiamo pensato fosse utili portarli a conoscenza del mondo della nautica che gioca un ruolo molto importante in un’Isola come la Sardegna”.





Soddisfatto anche il Presidente dello Yatch Club Alghero, Pierpaolo Carta. “Il nostro scopo è quello di interessare sempre più persone al mondo della vela. La presenza del nostro Club all’interno di un’aula universitaria con due nostri bravi e preparati istruttori – sottolinea Carta - non può che farci capire che siamo sulla strada giusta e che la vela è uno sport in crescita che va conosciuto e praticato per poter comprendere le sue potenzialità e gli innumerevoli benefici”.

Si chiama “sport acquatici outdoor” ed è un progetto davvero interessante e coinvolgente ideato dalla professoressa Lucia Cugusi, della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Sassari.