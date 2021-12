La zuppa di pesce algherese su La 7 alla vigilia di Natale - Donpasta intercetta " Pigiama" che racconta "Lo Gonyolo"

La trasmissione dedicata alle prelibatezze culinarie italiane di Daniele De Michele, alias Donpasta, Dj, economista, appassionato di gastronomia e considerato dal New York Times uno degli attivisti del cibo più creativo, incontra Salvatore Fortunato, esperto di cucina tradizionale, che ha preparato Lo Gonyolo, in algherese la parte del pescato che spetta ad ogni marinaio a fine giornata da cui viene fatta la zuppa di pesce. Una bella occasione per promuovere la tradizione locale in un momento particolarmente dedicato alla tavola e alle più autentiche ricette, che introduce al cenone della Vigilia.





La ricetta proposta, quella delle famiglie dei pescatori, era nota come la cassola de peix , la zuppa di pesce. Salvatore Fortnuato è autore del libro sulla tradizione della cucina ed in particolare sui dolci. Il libro, scritto insieme a Salvatore Pinna, firmato Pigiama & Sardonicus, si intitola “Alghero: storielle di dolci e loro tradizioni”.





Il libro racconta le ricette e le storie familiari ad esse legate, quando, prima del miracolo economico degli anni sessanta, nelle case degli algheresi, abbienti o meno, i dolci erano sinonimo di festa. Dagli amaretti alle frittelle, agli anicini, ai fatti fritti, ai brinyols de recuita, casadines, alla coca de oli alle varie forme del pane all’anice, il dolce tipico algherese: panutxos, cavallutxos, ous de butxaca con glassa, il libro racconta con una serie di ricordi e aneddoti le fasi e le storie di queste prelibatezze ormai quasi perdute.

La cucina tradizionale di Alghero in prima serata su La7 nella trasmissione Natale con Donpasta, in onda venerdì 24 dicembre alle 20,30.