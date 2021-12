Ad Alghero non ci facciamo mancare niente: trullallera, copatza, l'assessore e l'offerta di fine anno

Conoscendo lo scrupolo con il quale vengono individuati gli assessori è facile presupporre che il ritardo nella nomina, sono trascorsi diversi mesi, sia da imputare alla meticolosa ricerca della persona giusta, quella dotata di esperienze professionali nel settore, profondo conoscitore dei meccanismi della colonna portante dell'economia algherese, il turismo appunto. L'uomo giusto al posto giusto. Intanto la città si prepara a ospitare la grande kemesse del Cap d'Any e quest'anno Alghero sarà una delle poche località dell'Isola a organizzare gli eventi in piazza. Facile immaginare quindi i volumi di affluenza che si potranno determinare. Secondo alcune indiscrezioni i patron locali del trullallera hanno avuto un'idea geniale: il virus Omicron sarà offerto gratuitamente. Junivelt

Diavolo di un centro destra, non andranno d'accordo, vantano una autoproduzione di copatze di granelli invidiabile alla quale hanno aggiunto recentemente anche un cannaguru, ma non possono essere accusati di insensibilità. Del popolo si preoccupano: eccome! Sta arrivando il Natale, è il momento di sentirsi buoni, e così tutti insieme hanno pensato, per fare gli auguri gli algheresi, di mettere sotto l'albero il regalo tanto atteso: il nuovo assessore. Ci sta pensando il Moro catalano. Questo dettaglio pone dubbi sul Natale di quale anno. C'è da coprire lo sgabello più importante per la Riviera del Corallo: l'assessorato al turismo.