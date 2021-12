In ginocchio i gestori delle piscine: mercoledì summit a Cagliari

Le tegole in testa non finiscono qui perché nel frattempo sono lievitati anche i costi gestionali legati all’energia elettrica, gas e gasolio. I temi scottanti che attanagliano il comparto saranno esposti nel corso della conferenza stampa che si terrà mercoledì prossimo a Cagliari, alle 11:30 presso il T-Hotel in via dei Giudicati. Interverranno il presidente regionale del CONI Bruno Perra, il presidente della Federnuoto Sardegna Danilo Russu, i gestori degli impianti FIN e quelli affiliati alla federazione. Per la partecipazione alla conferenza stampa saranno obbligatori il green pass, l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale, anche nel corso di eventuali interviste con i protagonisti.

Non c’è pace per le piscine di tutta Italia. Gli effetti dannosi scatenati dalla pandemia sono stati pesanti e la situazione è talmente critica che in mancanza di provvedimenti straordinari per molti gestori significherebbe cessare definitivamente l’attività. Tale spettro affligge anche gli impianti della Sardegna che hanno aderito in massa alla campagna nazionale “Salviamo le Piscine” promossa per evidenziare le tante criticità causate dal calo drammatico di presenze nelle strutture dovuto alle linee guide.