Il gioco delle 3 carte di Solinas & C - Opposizione all'attacco

La commissione Sanità recentemente ha potuto svolgere il suo ruolo solo grazie al senso di responsabilità dei componenti di minoranza, che hanno garantito il numero legale e consentito di portare avanti le audizioni programmate evitando l’ennesimo rinvio. Ma quanto avvenuto non è derubricabile a semplice incidente: ancora una volta, è apparso chiaro come riguardo alla gestione della sanità nel suo complesso, delle aziende sanitarie e dell’emergenza urgenza tra le forze di maggioranza convivano idee diametralmente opposte.





Non vorremmo che questi continui giochetti facciano parte di una tattica volta a procrastinare ulteriormente i prossimi impegni della commissione sanità,- conclude la nota - per l’audizione dell’assessore e della commissaria Areus, la cui assenza ingiustificata alla seduta convocata in mattinata rappresenta un gravissima sgarbo istituzionale. Non tollereremo nuovi rinvii."

"In commissione Sanità manca la Lega la mattina e l’Intergruppo centrista il pomeriggio". Lo afferma una nota delle opposizioni in consiglio regionale che aggiunge: "L'introvabile, sempre assente, è il presidente della Regione, che davanti a problemi fondamentali per l'economia isolana come la questione della Blue tongue, non riesce a governare la sua coalizione.