Dinamo Banco di Sardegna: raggiunto un accordo con la compagnia Volotea

A partire da questa stagione i giganti biancoblu potranno viaggiare sulle ali del vettore che in Sardegna fa rotta su Alghero, Olbia e Cagliari. Un accordo cercato e trasformato in legame reale che farà volare Jack Devecchi e compagni sulle ali della compagnia: Volotea sarà gold sponsor della Dinamo per tutta la stagione sportiva 2021/2022. Grazie a questa nuova partnership il club di via Roma potrà usufruire delle rotte nazionali ed europee per portare i suoi Giganti a rappresentare l’isola in Italia ed Europa. Un accordo che semplifica e agevola i viaggi della squadra biancoblu, accorciando le distanze nel viaggio che condurrà atleti e staff nelle sfide in trasferte nel campionato italiano e in Basketball Champions League.





Lo scacchiere del club sassarese, che riunisce le eccellenze isolane, nazionali e internazionali, si fregia di un altro importante tassello all’insegna della mobilità agevolando e semplificando gli spostamenti delle squadre, grazie all’incontro di filosofie e volontà condivise, sostenendo con forza l’idea di una sinergia che favorisca la crescita comune. Il brand Volotea apparirà sulle divise da gioco e avrà grande visibilità al PalaSerradimigni, a fare bella mostra dell’importante accordo appena siglato con il club del presidente Stefano Sardara. “Lavoro di squadra, motivazione, leadership e rispetto sono valori che accomunano Volotea alla Dinamo Banco di Sardegna, così come l’impegno quotidiano nel migliorarsi per raggiungere sempre nuovi obiettivi.





Siamo davvero felici di poter sostenere, con il nostro contributo, il club biancoblu e non vediamo l’ora di accendere i motori per tifare Dinamo” ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

La Dinamo Banco di Sardegna comunicare che è stato raggiunto un importante accordo commerciale con Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee che, a ottobre, si è aggiudicata la gestione delle rotte in regime di continuità territoriale.