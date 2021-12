5Stelle sollecita la legge sulla filiera della canapa in Sardegna

Il tempo passa – osserva Alessandro Solinas (M5s) - e ancora non è stata fissata una data per la discussione in Aula di questa proposta di legge che abbiamo fortemente voluto e che rappresenta uno strumento prezioso per valorizzare il lavoro di migliaia di canapicoltori sardi che, con grande lungimiranza e coraggio, hanno fatto grandi sacrifici pur di investire nel settore”. “L'atteggiamento ostativo dimostrato da alcune forze politiche interne alla maggioranza nei confronti della nostra Proposta di legge – prosegue il consigliere - si sta manifestando attraverso questo gravissimo immobilismo.





Il silenzio calato sull'argomento e l'indifferenza nei confronti di un settore in rapida crescita e dalle grandi potenzialità per la nostra regione – sottolinea - è sintomo di un più profondo disinteresse generale dimostrato in più occasioni da questo governo regionale per lo sviluppo e la crescita del tessuto economico sardo o, ancor peggio, della volontà di utilizzare ogni sorta di tecnicismo per evitare una discussione che porrebbe in una posizione molto scomoda alcuni colleghi di maggioranza, ai quali evidentemente interessa di più rispondere a logiche di partito che alle esigenze dei cittadini che rappresenta”.





Questa la denuncia del consigliere regionale del M5s Alessandro Solinas che, a distanza di più di un mese dal sit in di protesta che il 10 novembre scorso ha riunito oltre 500 canapicoltori sardi in via Roma a Cagliari, solleva nuovamente l'attenzione sull'argomento. "In occasione della manifestazione – spiega Alessandro Solinas (primo firmatario della Proposta di legge del M5s) – il presidente Pais ha preso formale impegno di favorire l’iter di questa proposta di legge senza che nessun pregiudizio di natura ideologica ne influenzasse la discussione. Con grande dispiacere stiamo osservando che ad oggi nulla è successo e che difficilmente, malgrado le nostre sollecitazioni, nel prossimo futuro la legge andrà in discussione”.





“Non possiamo accettare che uno dei settori con maggiore potenziale della produzione agricola sarda venga affossato con motivazioni assurde dettate dal pregiudizio ideologico e prive di buon senso. Mi rivolgo nuovamente al Presidente Pais – conclude il consigliere - affinché la nostra proposta di legge possa essere discussa in Consiglio quanto prima”.

“Trascorso oltre un mese dalla manifestazione organizzata dai canapicoltori sardi sotto il palazzo del Consiglio regionale, purtroppo, non è stato ancora compiuto alcun passo in avanti per rispondere alle richieste avanzate dagli addetti del settore. Ad oggi, sabato 18 dicembre, ancora niente è stato fatto per calendarizzare la proposta di legge regionale dedicata alla filiera della canapa, già sintetizzata in un Testo Unificato dopo l'approvazione in Commissione Attività produttive.