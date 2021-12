Cronaca Ollolai passa alla fase 2: dopo il successo di vendita case a 1 euro è ora quello dell'affitto, sempre a un euro

Alla rigenerazione urbana segue il ri-popolamento con azioni mirate per l’abbattimento dei costi per l’abitazione principale ed a favore dei servizi per le famiglie, i minori e gli anziani. Un progetto che già nella prima fase ha riscontrato un successo planetario con enormi benefici per la Capitale della Barbagia e per i suoi abitanti, innescando un circolo virtuoso. Azioni e numeri del progetto denominato Ollolai.Capitale, saranno presentati lunedì mattina, 20 dicembre alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà al quinto piano dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, in viale Trieste a Cagliari. Saranno presenti Efisio Arbau, responsabile Aree rurali e montane della Confederazione Aepi, Associazione Europee di Professionisti ed imprese, l’assessore degli enti locali Quirico Sanna e il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu. Per informazioni: 3312544084