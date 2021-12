Cronaca Soero Gin del bartender algherese Dario Olmeo è stato eletto “Miglior Prodotto dell'Anno” ai BarAwards 2021

Un riconoscimento, nella categoria superalcolici. importantissimo per l'azienda Soave di Dario Olmeo, che premia la novità di prodotto, capace di interpretare i nuovi trend e dare una soluzione al mercato Horeca. Soero Gin ha conquistato il primo posto assoluto dopo un'attenta valutazione da parte di oltre cento esperti del settore, provenienti da tutta Italia. Diversi i criteri di valutazione che hanno tenuto conto di: attinenza al mercato, packaging, ergonomia, impatto ambientale e prospettive di vendita. Il voto degli oltre cento giurati ha influito per l'80%, mentre il restante 20% è giunto dal pubblico online. Alla serata di gala, organizzata dalla rivista specializzata Bar Giornale e svoltasi lunedì scorso al Superstudio Più di Milano, ha partecipato il meglio del mondo Horeca in Italia. A ritirare il premio per Soero Gin, il suo ideatore Dario Olmeo. Il premio Innovazione dell'Anno ai Barawards è solo l'ultimo, in ordine di tempo, conquistato da Soero Gin che, ricordiamolo, è sul mercato nazionale dallo scorso mese di luglio. Tra i riconoscimenti di qualità: Ampolla d'oro, il massimo riconoscimento della famosissima guida Spirito Autoctono, con la seguente motivazione: “un segno distintivo che premia la totale aderenza al territorio, l'equilibrio gustativo fatto di sapori e profumi autentici e l'attenzione all'etica profonda, all'ecosostenibilità della produzione”; medaglia d'argento al concorso Sunset International Spirits Awards che si è svolto in California il mese scorso. Sempre negli Stati Uniti, Soero ha conquistato la medaglia d'oro al Las Vegas Global Spirtis Awards. Nelle prossime settimane Soero Gin sbarcherà anche a Hong Kong e Londra. “Sono orgoglioso che Soero Gin, in poco tempo, abbia ottenuto tantissimi riconoscimenti a livello internazionale – dice Dario Olmeo - Grazie di cuore a tutti quelli che hanno contribuito, con un grande lavoro, ad ottenere questi successi”. Soero è un gin fresco, fruttato, floreale con l'utilizzo di 13 botaniche, tra le quali ginepro e mirto rigorosamente sardi, mentre le restanti arrivano da altre zone d’Italia, e sono: coriandolo, lavanda, rosa, miele, arancia, viola, cardamomo, limone, gelsomino, pepe nero e angelica. Per la produzione in larga scala, Olmeo si appoggia alla distilleria veneta Zamperoni.