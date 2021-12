Cronaca Terremoto nella Polizia locale Alghero: il comandante del Vigili urbani rassegna le dimissioni Carmelo Pais ha consegnato la rinuncia nelle mani del sindaco Conoci

Il comandante della Polizia Locale, Carmelo Pais,. ha presentato stamane le proprie dimissioni dall'incarico nelle mani del sindaco Mario Conoci.Non si conoscono le ragioni di tale decisione in quanto lo stesso ormai ex comandante non ha riferito in via ufficiale dell'assunzione di un atto piuttosto clamoroso. Illazioni riferiscono di una conflittualità persistente con l'amministrazione civica a proposito di una situazione contrattuale non soddisfacente per l'ufficiale. Il dottor Carmelo Pais è subentrato all'allora comandante Guido Calzia, con il quale già svolgeva le funzioni di comandante vicario, risultando il migliore al colloquio d'esame . All'epoca aveva preceduto gli altri concorrenti: Gron Alan, Maria Luisa Masala, Gabriele Oggiano, Andrea Casti e Francesco Ponti. Il concorso interno si era svolto nell'agosto nel 2019, qualche mese dopo l'ingresso alla guida della città dell'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci.