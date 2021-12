Cronaca Inchiesta della Procura di Tempio Individuati dai Carabinieri 18 "furbetti" del reddito di cittadinanza - Percepiti indebitamente circa 140 mila euro Tra tempio e Luogosanto

Titolari di imprese, residenze fittizie, false dichiarazioni, occultati redditi di famiglia, lavoratori in nero, il tradizionale campionario finalizzato a ottenere il redditto di cittadinanza che 18 persone, tra Tempio e Luogosanto, hanno percepito illegamente incassando poco meno di 140 mila euro. E' questo il risultato di laboriose indagini condotte dai Carabinieri di Tempio, con il coordinamento del comando provinciale di Sassari, nel quadro di una vasta inchiesta disposta dal procuratore della Repubblica di Tempio, dottor Gregorio Capasso. Indagini che sono giunte al termine e che hanno dato il via a 18 denunce alla Procura della Repubblica, alla sospensione del reddito di cittadinanza e al presumibile procedimento per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.