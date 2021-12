Alghero: domenica sulla banchina Dogana lo spettacolo di Moby Dick

Il regista Stefano Tè e l’attrice Oxana Casolari hanno lavorato con la comunità per la messa in scena dello spettacolo, in programma domenica 19 dicembre alle ore 11.45 alla banchina Dogana del porto turistico di Alghero. I bambini, gli adulti e gli anziani sono stati impegnati ogni giorno per circa quattro ore nelle attività teatrali, domani sarà la volta anche dei rugbisti alle prove generali, per contribuire come figuranti al maestoso allestimento scenico, progetto speciale della compagnia modenese che ogni volta dà vita ad una performance nuova ed unica che si adegua al luogo in cui viene ospitata, costruendo in maniera esponenziale - durante i giorni precedenti - il coinvolgimento emotivo della comunità. Moby Dick, lo spettacolo per gli spazi urbani liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Herman Melville, è uno degli appuntamenti di richiamo del calendario di eventi del Cap D’Any 2022.





Un’imponente macchina scenica, riconosciuta nel 2019 dal prestigioso Premio UBU, come miglior allestimento scenico, progettata e costruita dal sardo Dino Serra insieme allo scenografo Massimo Zanelli: un palco di circa tredici metri per sette, otto tonnellate di peso, un albero maestro di undici metri di altezza, con oltre 100 persone coinvolte, trenta artisti in scena, tra attori, musicisti, danzatori, acrobati e tecnici, andrà ad invadere il porto turistico di Alghero per dare vita ad uno spettacolo mai visto prima: lotte, allegre scorribande, canti e grida detteranno il ritmo serrato dell’appassionante lotta dell’uomo contro la natura: Achab contro la balena bianca Moby Dick. Lo spettacolo è gratuito e i posti a sedere sono disponibili sino ad esaurimento. Si consiglia la prenotazione al numero + 39 349 41 27 271 o all’indirizzo e-mail expopteatro@gmail.com. Per accedere all’area riservata con i posti a sedere è necessario essere muniti di Super Green Pass.

Si concludono oggi ad Alghero i laboratori teatrali dedicati allo spettacolo evento Moby Dick, l’opera che caratterizza la diciannovesima edizione di FestivAlguer, il festival internazionale di arti performative della città catalana, ideato e allestito da ExPopTeatro, sostenuto dalla Fondazione Alghero e dalla Fondazione di Sardegna e patrocinato dal Comune di Alghero. Trentaquattro bambini dell’istituto comprensivo 1 plesso Sacro Cuore e dell’istituto comprensivo 2 plesso Maria Immacolata di Alghero - alunni dai 9 agli 11 anni – una rappresentanza degli anziani over 65 della comunità e i diciassette atleti della squadra Amatori Rugby della città catalana, sono stati coinvolti nelle attività laboratoriali organizzate dalla compagnia modenese Teatro dei Venti.