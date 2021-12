Nonostante il Comune a Santa Maria La Palma arrivano l'albero e Babbo Natale

Il comitato ha allestito con le luci natalizie l’albero naturale posto nel cortile adiacente la parrocchia. Presente anche padre Andrea Marongiu. Ha accompagnato l’accensione dell’albero il “coro delle borgate”. La serata si è conclusa con un brindisi per tutti i presenti. “ Abbiamo deciso solo sabato scorso di allestire l’albero come segno del Santo Natale, nessuna polemica con il comune di Alghero che ha lasciato spoglia la borgata.





Dove non arriva l’amministrazione è giusto che ci arrivino i cittadini volenterosi, creando quella collaborazione logica, naturale e costruttiva per il bene di tutti” Così una nota ufficiale del comitato. Prima del 25 Dicembre arriverà a S.M.La Palma anche Babbo Natale per allietare i più piccoli.





Il comitato ringrazia le attività commerciali della borgata per aver contribuito con le loro donazioni a realizzare la lotteria di Natale con la quale si sono recuperati i fondi per la realizzazione dell’allestimento.

Il 15 Dicembre in concomitanza con l’inizio della Novena Natalizia, alle ore 18 la borgata di Santa Maria La Palma ha acceso l’albero di Natale e inaugurato il presepe.